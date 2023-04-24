Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Выход космонавтов в открытый космос перенесли на начало мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Запланированный ранее на 26 апреля выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) перенесен на начало мая для "более детальной проработки его задач", сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен, предварительно, на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач", - сказали в пресс-службе.

При этом в госкорпорации отметили, что подготовка к предстоящему выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина проходит штатно.

"Во время выхода космонавтам предстоит обеспечить перенос шлюзовой камеры с помощью манипулятора ERA с модуля "Рассвет" и ее пристыковку к модулю "Наука"", - сообщили в "Роскосмосе".

19 апреля космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых перенесли радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Австралии считают нужным нарастить оборонные расходы

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Brent подешевела до $80,53 за баррель

Brent подешевела до $80,53 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 апреля

Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа

Около 70% республиканцев по-прежнему поддерживают кандидатуру Трампа

США увидели в установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре угрозу мирному процессу

Что произошло за день: воскресенье, 23 апреля

Великобритания завершила эвакуацию своих дипломатов из Судана

В НКР призвали Россию обсудить установку азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

В НКР призвали Россию обсудить установку азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Посольство США не выдало визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова в Нью-Йорке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });