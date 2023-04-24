Перенесенный выход в открытый космос по российской программе может состояться 3 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следующие выходы в открытый космос российского экипажа с борта Международной космической станции (МКС) пройдут 3 и 12 мая, сообщила представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Дина Контелла.

"У нас запланированы выходы в открытый космос российских космонавтов 3 и 12 мая, перенос был необходим для того, чтобы российский экипаж более тщательно проработал задачи выхода", - сказала Контелла на пресс-конференции NASA в понедельник.

Также, по ее словам, российским космонавтам летом предстоит дважды выйти в открытый космос для проведения работ снаружи станции.

Ранее в понедельник в "Роскосмосе" сообщили, что запланированный на 26 апреля выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесен на начало мая для "более детальной проработки его задач".

При этом в госкорпорации отметили, что подготовка к предстоящему выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина проходит штатно.

19 апреля космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых перенесли радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.