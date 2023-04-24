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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Страны Балтии вызвали послов КНР, чтобы заявить протест из-за слов их коллеги во Франции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел Литвы и других государств Балтии в понедельник вызвали глав посольств Китая в этих странах, чтобы выразить протест против заявления посла Пекина во Франции о том, что страны бывшего Советского Союза не имеют фактического статуса в международном праве.

МИД Литвы сообщило, что оно заявило протест временному поверенному в делах посольства Китая в Литве Чю Байхуа.

"Комментарий китайского посла является искажением истории стран Балтии и других стран", - говорится в сообщении.

"Крах незаконной советской оккупации означал продолжение государственности Балтии", - заявил МИД Литвы.

В сообщении утверждается, что высказывания посла КНР в Париже также противоречат коммюнике между Литвой и Китаем об установлении дипломатических отношений.

Комментарий МИД Эстонии

МИД Эстонии вызвал в понедельник временного поверенного в делах китайского посольства Мэн Цзяньхуа, чтобы выразить недовольство заявлениями посла КНР во Франции Лу Шайе, в которых ставится под сомнение суверенитет стран, ставшими независимыми после распада СССР, а также присоединение Крыма к Украине.

"Мы надеемся, что представители Китая будут воздерживаться от выражения подобных мнений в будущем", - сказала генеральный директор департамента Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки МИД Эстонии Кристи Карелсон.

Она отметила, что даже если это личная позиция посла Лу, он является официальным представителем Китая.

"Мы считаем, что это единичный случай, и надеемся, что он не повредит отношениям между Эстонией и Китаем", - сказала Карелсон и добавила, что в Эстонии рады увидеть публичное объяснение от представителя МИД Китая и подтверждение, что официальная позиция Китая не изменилась и что правительство КНР признает ее статус суверенной нации.

Ранее министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал утверждения китайского посла во Франции ложными и напомнил, что Эстония является суверенным государством в соответствии с международным правом с 1918 года.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины, в том числе и принадлежность Крыма к Украине, были также подтверждены Китаем в 1994 году путем присоединения к Будапештскому меморандуму", - добавил Цахкна.

Посол Китая во Франции Лу Шей в минувшую пятницу заявил французскому новостному каналу LCI, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет".

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила в понедельник, что страна уважает суверенный государственный статус всех бывших советских республик.

Литовское министерство подтвердило агентству BNS, что другие страны Балтии также вызвали аккредитованных в них послов КНР, чтобы заявить протест.

Литва Франция Китай Эстония Украина
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