Опрос показал, что большинство французов сожалеют о переизбрании Макрона

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Почти 70% французов заявили, что переизбрание президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок год назад было "плохим событием для страны", свидетельствуют результаты опроса для телеканала BFM TV.

Согласно его данным, такого мнения придерживаются 69% опрошенных.

Респондентов также попросили оценить деятельность президента в разных сферах политической жизни. 79% французов считают недостаточными действия Макрона в области здравоохранения, 77% - в сфере образования и иммиграции.

Опрос также показал, что 60% опрошенных недовольны ролью Франции на международной арене и действиями Макрона в отношении международных конфликтов.

Опрос проводился 22-24 апреля. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

24 апреля 2022 года во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Макрон победил, набрав 58,5% голосов. Его оппонент, на тот момент лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 41,5%.