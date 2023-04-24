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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

США ввели санкции против восьми человек из-за КНДР и Ирана

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник внес в санкционный список восемь человек - трех из-за связей с КНДР, а также - против пяти иранцев, говорится в заявлении ведомства.

Что касается Ирана, санкции вводятся против четырех высокопоставленных сотрудников элитного иранского военно-политического формирования Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) и Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ, правоохранительный орган, подведомственный МВД и Генштабу ВС Ирана). Под санкции попали Парвиз Абсалан, Аманолла Гоштасби, Ахмад Сейедошохада и Салман Адинехванд. В Вашингтоне утверждают, что эти люди несут ответственность за "подавление протестов", вспыхнувших в сентябре 2022 года.

Ограничительные меры вводят и против нового секретаря Высшего совета киберпространства Ирана - органа, отвечающего за регулировку киберпространства, - Сейеда Мохаммада Агамири.

Кроме того, Вашингтон вводит санкции против трех человек - "за оказание поддержки КНДР посредством нелегального финансирования и злонамеренной киберактивности".

Под санкции попали У Хуэйхуэй - это, как указывает ведомство, внебиржевой трейдер виртуальной валюты из КНР, а также работавший с ним трейдер из Гонконга Чен Хун Ман. Также в санкционный лист попал Сим Хен Соп, который, как утверждает Минфин США, действовал в интересах или от имени подсанкционной компании KKBC. В ведомстве считают, что Сим Хен Соп координировал финансовые переводы в КНДР.

Иран США КНДР
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