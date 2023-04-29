Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около десяти сенаторов Конгресса США призвали американского президента Джо Байдена активизировать работу по конфискации подпадающих под санкции иранских нефтяных активов, сообщает агентство Associated Press.

Группа сенаторов, возглавляемая членами комитета по делам вооруженных сил - республиканкой Джони Эрнст и демократом Ричардом Блументалем, указала, что подразделение министерства внутренних дел, которое занимается соответствующими расследованиями, ограничено в операциях по изъятию таких активов из-за недостаточного финансирования.

"Это недопустимо, чтобы правительственная программа, которая повышает безопасность США и их союзников, а также предоставляет финансирование для реабилитации жертв терроризма и приносит доход США экономически эффективным образом, зачахла", - отметили конгрессмены в письме главе Белого дома.

В нем указано, что, несмотря на санкции, объем экспорта иранской нефти в прошлом году увеличился на 35%.

С 2019 года в США действует правительственная программа, направленная на изъятие иранских нефтяных активов. За это время Вашингтон конфисковал связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нефть и мазут на сумму почти в $228 млн.