Популярный у республиканцев американский телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Один из наиболее популярных журналистов с республиканскими взглядами и сторонников экс-президента США Дональда Трампа телеведущий Такер Карлсон покинул американский канал Fox News, говорится в заявлении компании Fox News Media.

"Fox News Media и Такер Карлсон согласились разорвать отношения. Мы благодарим его за его работу в сети в качестве ведущего, а ранее - одного из авторов", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что последний раз Карлсон выходил в эфир с телепрограммой Tucker Carlson Tonight 21 апреля. С понедельника ведущие программы будут меняться, пока не будет названа постоянная замена журналиста.

В заявлении не уточняется причина ухода Карлсона с телеканала.

Карлсон работал на Fox News с 2009 года, в 2016 году начал вести программу Tucker Carlson Tonight. Его программа в среднем собирала 3,32 млн зрителей. В 2021 году издание Time назвало его "самым могущественным консерватором в Америке".

Ранее в апреле Fox News Media согласились выплатить компании Dominion Voting Systems, продающей программное обеспечение для голосования, более $787 млн и признали, что некоторые элементы их освещения президентских выборов 2020 года были некорректными. При этом претензии компании в основном казались других программ, а не Tucker Carlson Tonight.

Во время судебного разбирательства были опубликованы личные переписки между журналистами Fox News, в которых они обсуждали, что сомневаются в позиции их собственной сети, обвинявшей Dominion Voting Systems в предполагаемом мошенничестве на выборах. Помимо прочего, было представлено сообщение, в котором Карлсон заявлял, что ненавидит Трампа. Публично телеведущий всегда поддерживал бывшего президента.