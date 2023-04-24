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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Президенты США и Южной Кореи объявят о шагах по противостоянию ядерной угрозе КНДР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ель во время встречи в среду объявят о мерах по противостоянию северокорейской ядерной угрозе, сообщил в понедельник советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Он отметил на брифинге, что на этих переговорах президент США "укрепит и усилит нашу приверженность по ядерному сдерживанию в свете угрозы, которую представляет КНДР". По его словам, визит южнокорейского президента приходится на важный момент, когда КНДР продолжает расширять свои ядерные возможности, и оба лидера планируют обсудить этот вопрос.

Советник Байдена отметил, что Вашингтон и Сеул остаются привержены поиску диалога с КНДР для достижения мирного решения разногласий и полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, по словам Салливана, лидеры США и Южной Кореи также обсудят вопросы кибербезопасности, смягчение последствий изменения климата, а также тему инвестиций.

Салливан подчеркнул, что США благодарны Сеулу за его позицию по Украине.

Юн Сок Ель посетит США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

США Южная Корея Джо Байден Юн Сок Ель КНДР
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