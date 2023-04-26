Президент Южной Кореи заявил, что утечка данных Пентагона не повлияет на отношения с США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Недавняя утечка секретных документов Пентагона, свидетельствующих, что США собирали разведданные о своем союзнике Южной Корее, не повлияет на отношения между двумя странами, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель.

"Я считаю, что это не является причиной для того, чтобы поколебать нерушимое доверие, которое поддерживает альянс США и Южной Кореи, потому что он основан на общих ценностях, таких как свобода", - заявил Юн Сок Ель в интервью телеканалу NBC News.

"Когда у тебя есть такое доверие, тебя не поколебать", - добавил он.

Говоря об отношениях с КНДР, президент Южной Кореи отметил, что "нереалистично" ожидать заключения соглашения о денуклеаризации с Пхеньяном в ближайшее время.

"Важно то, что мы должны сделать так, чтобы Северная Корея никогда не осмелилась прибегнуть к своему ядерному оружию", - сказал южнокорейский лидер.

Между тем, касаясь ситуации относительно поставок летального оружия Украине, Юн Сок Ель не стал отрицать такой возможности.

"Мы внимательно отслеживаем и рассматриваем ситуацию", - сообщил президент Южной Кореи.

При этом он добавил, что Белый дом не оказывает на него давления с целью увеличения помощи Киеву.

Юн Сок Ель находится в США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

26 апреля в Белом доме состоится саммит Юн Сок Еля и президента США Джо Байдена.