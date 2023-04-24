Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Боррель заявил, что ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал "продолжать поддерживать украинскую оборону", в том числе поставками средств ПВО, танков и боевых самолетов, а также выполнить обязательство Брюсселя по боеприпасам.

"Более тысячи ракет были поставлены Украине, а также некое число снарядов, которое продолжает увеличиваться, но которое в ближайшие дни увеличится еще больше", - сказал глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, отметив, что не может называть конкретных цифр, поскольку данная работа продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе выполнения Евросоюзом обещания обеспечить Украину боеприпасами, тогда как миллионная цель остается еще очень далекой и поставленные Киеву артиллерийские снаряды исчисляются пока лишь десятками тысяч, Боррель признал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, обращавшийся к коллегам из ЕС по видеосвязи, высказывался в жесткой форме о состоянии поставок снарядов и ракет большого радиуса действия.

"Поверьте мне, мы делаем все, что возможно, чтобы сдержать наше обещание. Я не могу вам дать точные цифры, они изменяются день ото дня. Но ясно, что первое направление работы, то есть передача боеприпасов из военных резервов государств-членов, пока вылилось прежде всего в поставку ракет - более тысячи ракет, поставленных Украине. По снарядам цифры не достигают того уровня, которого хотелось бы мне и Кулебе. Это несомненно", - ответил глава европейской дипломатии.

По его словам, теперь будут ускоряться темп и увеличиваться объем поставок. Он объяснил, что до конца мая будет вестись работа по запасам государств-членов на складах, на этом направлении еще остаются резервы.

"Но я полагаю, что все министры хорошо понимают срочность украинских запросов, и я обращусь к министрам обороны государств-членов, чтобы передать эту просьбу ускорить поставки", - сказал Боррель.

В ответ на вопрос о консенсусе по второму направлению работы - совместным закупкам боеприпасов для государств-членов ЕС и Украины - он заявил, что для решения этого вопроса не нужно согласие всех ста процентов членов ЕС, Европейское оборонное агентство и государства-члены уже работают, и Боррель уверен, что в ближайшие дни они придут к окончательному соглашению о том, как реализовать этот дополнительный заказ промышленности на 1 млрд евро.

Глава европейской дипломатии также сообщил, что член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон скоро представит предложения по третьему направлению работы по вооружениям ЕС и военной помощи Украине - усилению производственных мощностей оборонной промышленности Евросоюза.

Евросоюз Жозеп Боррель Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Вучич резко раскритиковал ЕС в связи с выборами в Косово

Вучич резко раскритиковал ЕС в связи с выборами в Косово

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Власти Австралии считают нужным нарастить оборонные расходы

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Brent подешевела до $80,53 за баррель

Brent подешевела до $80,53 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });