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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Дания направит Киеву военную и финансовую помощь почти на 230 млн евро

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дания окажет Украине помощь на общую сумму в 227,5 млн евро, куда войдут поставки военного оборудования и финансовая поддержка, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление датского Минобороны.

В документе уточняется, что, в частности, Киев должен получить машины для разминирования, боеприпасы, а также средства для приобретения систем ПВО.

Со своей стороны, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что новый транш военной помощи - самый крупный из всех, направленных Данией Украине к данному моменту. Он подчеркнул, что в общей сложности Копенгаген предоставил Киеву военную помощь на более чем 1,4 млрд евро.

Дания Украина
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