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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

J&J разместит менее 10% акций Kenvue

Объем IPO может достичь $3,48 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) планирует разместить чуть менее 10% акций подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения, в ходе IPO.

J&J выставит на продажу 151,2 млн акций новой компании, получившей название Kenvue Inc.

Как говорится в пресс-релизе J&J, бумаги Kenvue будут размещаться по цене $20-23. Таким образом, объем IPO может составить от $3,02 млрд до $3,48 млрд.

Kenvue планирует предоставить организаторам IPO опцион на доразмещение еще 22,681 млн акций.

Акции Kenvue будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "KVUE".

После завершения размещения J&J сохранит за собой 91,9% Kenvue (90,8% в случае полной реализации опциона доразмещения).

J&J объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения еще в ноябре 2021 года. В ассортимент продукции, выпускаемой подразделением, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка подразделения достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.

Johnson & Johnson JJ
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