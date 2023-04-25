Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Raytheon Technologies увеличила квартальные дивиденды на 7%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies Corp. повысила квартальные дивиденды на 7,3% – до $0,59 на акцию с $0,55 на акцию в предыдущем квартале.

Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды будут выплачены 15 июня акционерам из реестра на закрытие рынка 19 мая.

"Спрос на нашу продукцию как в коммерческом бизнесе, так и в оборонном секторе остается высоким, и наша прибыль продолжает расти. Мы сохраняем дисциплинированный подход к распределению капитала и движемся к цели возврата акционерам не менее $20 млрд капитала за четыре года после создания компании", - отмечает компания.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Компания является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

Акции компании подорожали на 0,15% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,5%.

Raytheon Raytheon Technologies
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 25 апреля

Армия Судана и СБР подтвердили согласие на 72-часовое прекращение огня

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Боррель заявил, что ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине

Вучич резко раскритиковал Евросоюз в связи с выборами в Косово

Вучич резко раскритиковал Евросоюз в связи с выборами в Косово

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Генсек ООН заявил о беспрецедентной геополитической напряженности в мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });