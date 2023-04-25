Raytheon Technologies увеличила квартальные дивиденды на 7%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies Corp. повысила квартальные дивиденды на 7,3% – до $0,59 на акцию с $0,55 на акцию в предыдущем квартале.

Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды будут выплачены 15 июня акционерам из реестра на закрытие рынка 19 мая.

"Спрос на нашу продукцию как в коммерческом бизнесе, так и в оборонном секторе остается высоким, и наша прибыль продолжает расти. Мы сохраняем дисциплинированный подход к распределению капитала и движемся к цели возврата акционерам не менее $20 млрд капитала за четыре года после создания компании", - отмечает компания.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. Компания является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

Акции компании подорожали на 0,15% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,5%.