Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Raytheon Technologies изменит название на RTX с 27 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies Corp. сменит название на RTX Corp., сообщила пресс-служба компании.

Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под старым названием до окончания торгов 26 июля, а с 27 июля торги будут проходить под новым названием. При этом тикер RTX сохранится.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. После закрытия сделки компания изменила тикер на RTX с RTN. Raytheon является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

С начала 2023 года капитализация Raytheon уменьшилась на 4,7% (до $140,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 17,3%.

Raytheon Pratt & Whitney Raytheon Technologies NYSE США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,3%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,3%

Нефть дешевеет после самого длинного недельного подъема с апреля

Нефть дешевеет после самого длинного недельного подъема с апреля

РФ забрала под управление "Балтику" и "дочку" Danone

РФ забрала под управление "Балтику" и "дочку" Danone

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 млрд

Реальный эффективный курс рубля в январе-июне снизился на 20,3%

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2900 пунктов на внешнем оптимизме

Сменился руководитель группы USM, управляющей активами Усманова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });