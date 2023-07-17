Raytheon Technologies изменит название на RTX с 27 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская Raytheon Technologies Corp. сменит название на RTX Corp., сообщила пресс-служба компании.

Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под старым названием до окончания торгов 26 июля, а с 27 июля торги будут проходить под новым названием. При этом тикер RTX сохранится.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. После закрытия сделки компания изменила тикер на RTX с RTN. Raytheon является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, выпускает авиадвигатели Pratt & Whitney.

С начала 2023 года капитализация Raytheon уменьшилась на 4,7% (до $140,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 17,3%.