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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Alphabet увеличила выручку в I квартале на 3% и объявила обратный выкуп акций на $70 млрд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 3%, причем показатель превзошел прогнозы рынка.

Совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Alphabet, ее выручка в январе-марте составила $69,8 млрд по сравнению с $68 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $68,9 млрд.

Выручка без учета расходов на приобретение трафика повысилась до $58,1 млрд против $56 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $57,05 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале незначительно уменьшились – до $54,55 млрд с $54,66 млрд годом ранее, но превзошли прогноз рынка ($53,7 млрд).

В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $40,36 млрд, на 2% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube сократились на 3%, до $6,69 млрд.

Выручка сервиса Google Cloud увеличилась на 28%, до $7,45 млрд.

Чистая прибыль Alphabet уменьшилась на 8%, до $15,05 млрд по сравнению с $16,44 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию опустилась до $1,17 с $1,23, что оказалось лучше среднего прогноза рынка в $1,08.

Акции компании подорожали на 1,4% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,7%.

Alphabet Google
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