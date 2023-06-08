Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Google ужесточает требования к пребыванию сотрудников в офисе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., ужесточает требования к пребыванию сотрудников в офисе, пишет The Wall Street Journal.

Компания будет учитывать посещаемость офиса при оценке производительности и отправлять напоминания сотрудникам, которые часто отсутствуют. Новые запросы на удаленную работу на полный рабочий день будут приниматься только в качестве исключения, сообщила директор по персоналу Фиона Чиккони в письме сотрудникам, объявляя об изменениях. Большинство работников компании уже следуют политике гибридной работы, которая требует трех дней работы в офисе в неделю.

В РоссииGoogle задолжал в РФ рекордные 30 млрд рублей штрафовЧитать подробнее

"Мы слышали от сотрудников Google, что те, кто проводит в офисе по крайней мере три дня в неделю, чувствуют себя более связанными с коллегами, и этот эффект усиливается, когда товарищи по команде работают в одном месте, - написала Чиккони. - Конечно, не все верят в "волшебные разговоры в коридоре", но нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате имеет положительное значение".

По ее словам, многие из новых продуктов, которые Google представила на ежегодной конференции I/O в прошлом месяце, появились в результате работы в формате личного присутствия.

Число сотрудников Alphabet на конец первого квартала составляло около 190,7 тыс. человек.

Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дым от канадских лесных пожаров приближается к Норвегии

Дым от канадских лесных пожаров приближается к Норвегии

Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов к осторожности после нападения акулы на человекa

Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за нахождение в купальных костюмах в общественных местах

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за нахождение в купальных костюмах в общественных местах

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Что случилось этой ночью: четверг, 8 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });