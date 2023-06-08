Google ужесточает требования к пребыванию сотрудников в офисе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., ужесточает требования к пребыванию сотрудников в офисе, пишет The Wall Street Journal.

Компания будет учитывать посещаемость офиса при оценке производительности и отправлять напоминания сотрудникам, которые часто отсутствуют. Новые запросы на удаленную работу на полный рабочий день будут приниматься только в качестве исключения, сообщила директор по персоналу Фиона Чиккони в письме сотрудникам, объявляя об изменениях. Большинство работников компании уже следуют политике гибридной работы, которая требует трех дней работы в офисе в неделю.

"Мы слышали от сотрудников Google, что те, кто проводит в офисе по крайней мере три дня в неделю, чувствуют себя более связанными с коллегами, и этот эффект усиливается, когда товарищи по команде работают в одном месте, - написала Чиккони. - Конечно, не все верят в "волшебные разговоры в коридоре", но нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате имеет положительное значение".

По ее словам, многие из новых продуктов, которые Google представила на ежегодной конференции I/O в прошлом месяце, появились в результате работы в формате личного присутствия.

Число сотрудников Alphabet на конец первого квартала составляло около 190,7 тыс. человек.