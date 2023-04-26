GM и Samsung SDI построят аккумуляторный завод в США за $3 млрд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co (GM) и южнокорейская Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США.

Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году, говорится в пресс-релизе GM.

"Стратегия GM в сфере цепочек поставок для электромобилей ориентирована на масштабируемость, устойчивость и ценовую конкурентоспособность, - отмечает гендиректор GM Мэри Барра, слова которой приводятся в сообщении. - Наше сотрудничество с Samsung SDI позволяет достичь всех этих целей".

По ее словам, строительство этого завода поможет GM увеличить мощности по выпуску электромобилей в Северной Америке до уровня свыше 1 млн единиц в год.

Завод сможет производить аккумуляторы совокупной емкостью более 30 гигаватт-часов в год.

GM и Samsung SDI пока не приводят данных о том, где именно будет построено предприятие. При этом они отмечают, что его строительство, а также эксплуатация, позволят создать тысячи рабочих мест.

Акции GM прибавляют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в среду, бумаги Samsung SDI завершили сессию снижением на 0,4%.