General Motors инвестирует свыше $1 млрд в заводы по выпуску пикапов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. сообщил, что планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.

Сборочная фабрика Flint Assembly, начиная с четвертого квартала 2023 года, получит инвестиции в размере $788 млн, завод Flint Metal Center - $233 млн.

GM объявила, что с 2035 года будет продавать исключительно автомобили на электроприводе. Несмотря на это, спрос на её пикапы с двигателями внутреннего сгорания, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, остается высоким, отмечает CNBC. В прошлом году продажи таких автомобилей выросли на 38%, до почти 288 тысяч.

За последние три месяца капитализация GM сократилась на 16,4%, до $47,65 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,2%.