Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

General Motors инвестирует свыше $1 млрд в заводы по выпуску пикапов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. сообщил, что планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.

Сборочная фабрика Flint Assembly, начиная с четвертого квартала 2023 года, получит инвестиции в размере $788 млн, завод Flint Metal Center - $233 млн.

GM объявила, что с 2035 года будет продавать исключительно автомобили на электроприводе. Несмотря на это, спрос на её пикапы с двигателями внутреннего сгорания, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, остается высоким, отмечает CNBC. В прошлом году продажи таких автомобилей выросли на 38%, до почти 288 тысяч.

За последние три месяца капитализация GM сократилась на 16,4%, до $47,65 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,2%.

General Motors Мичиган США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель

SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });