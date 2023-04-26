Эстония не намерена размещать на своей территории иностранные военные базы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии не намерено размещать на территории республики иностранные военные базы, заявила в парламенте премьер-министр Кая Каллас. Так она ответила на вопрос, возможно ли в стране создание иностранных военных баз.

"Знаю ли я о каких-либо соглашениях о создании здесь на постоянной основе военных баз, которые не являлись бы военными базами или военными полигонами Эстонской республики, то нет. Все тренировочные пространства, которые мы создаем или расширяем, связаны с нашими собственными Силами обороны или потребностями в тренировках наших союзников", - сказала Каллас.

Эстония является собственником военных объектов, пользуется ими, как и размещенные на территории республики части и подразделения союзников, которые должны иметь возможности тренироваться здесь на своей боевой технике, отметила она.

Именно исходя из этого Эстония расширяет в настоящее время свои военные полигоны. "Они нужны для наших Сил обороны - не потому, что мы заключили некое соглашение и делаем это для кого-то другого. Мы делаем это для себя и для наших союзников как совместной коллективной обороны", - сказала Каллас.