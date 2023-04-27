Эстония закупит у Финляндии снайперские винтовки на 40 миллионов евро
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии подписал контракт с финской компанией Sako на поставку снайперских винтовок калибра 8,6 мм, сообщил ERR глава отдела вооружений RKIK Рамиль Липп.
Стоимость рамочного договора составляет 40 миллионов евро, он подписан на семь лет.
Винтовка оснащена глушителем, оптическим и тепловизионным прицелами.
Поставка нового снайперского оружия запланирована на 2024 год. В рамках первого заказа будет доставлено примерно 70 винтовок.