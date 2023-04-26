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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

За работу в РФ иностранной НПО без регистрации филиалов введут уголовную ответственность

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о введении об уголовной ответственности за организацию в России деятельности международной или иностранной НПО, о филиалах или подразделениях которой не указано в реестре Минюста, сообщил в Telegram депутат Василий Пискарев.

За такое нарушение предлагается назначать обязательные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишениее свободы на срок до трех лет.

Также уголовное наказание может последовать если лицо ранее имело судимость за участие в деятельности в России иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, структурные подразделения которой не зафиксированы в реестре филиалов и представительств международных организаций, или если такое лицо дважды в течение одного года привлекалось к административной ответственности за такое участие.

Лицо, совершившее вышеупомянутые преступления, освобождается от уголовной ответственности по данной статье, если оно добровольно прекратило участие в деятельности на территории России такой организации, и если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, говорится также в проекте.

Василий Пискарев Минюст Госдума НПО
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