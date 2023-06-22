Первое чтение прошли проекты о запрете участия в иностранной НПО без регистрации филиалов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении пакет из трех проектов законов, регулирующих деятельность зарубежных неправительственных организаций (НПО) в России.

Первый законопроект предлагает закрепить возможность участия физических и юрлиц в деятельности иностранной НПО на территории России исключительно после внесения данных о ее представительстве в реестр Минюста РФ.

Второй проект закона предлагает установить административную ответственность за участие в деятельности на территории РФ иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, структурные подразделения которой не зафиксированы в реестре филиалов и представительств международных организаций.

Третья инициатива предусматривает уголовную ответственность в случае, если лицо привлекалось к административной ответственности за участие в деятельности таких НПО два раза в течение года, или уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за организацию деятельности незарегистрированных НПО в России вплоть до 3 лет лишения свободы.

В проекте закона есть примечание, согласно которому, лицо, совершившее вышеупомянутые преступления, освобождается от уголовной ответственности по данной статье, если оно добровольно прекратило участие в деятельности на территории РФ такой организации, и если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления.

"Принятие наших поправок будет способствовать укреплению безопасности государства и защиты его суверенитета", - прокомментировал проекты законов председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, "зарубежные НПО, прикрываясь гуманитарными целями, и часто в тесном взаимодействии с иноагентами, работают на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны". "Они умышленно не открывают в России представительства, чтобы скрыть свою деструктивную деятельность. Из 23 признанных в прошлом году нежелательными в нашей стране зарубежных НПО лишь только одна имела регистрацию в России", - сказал Пискарев журналистам.

Он сообщил, что фиксируются "со стороны зарубежных НПО и иноагентов многочисленные попытки вмешательства в выборы в нашей стране, дискредитация Вооруженных Сил РФ, распространение фейков об армии, пропаганда идеологии ЛГБТ, вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, призывы к незаконным публичным акциям, искажение нашей истории".