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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Атомные подлодки США пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ель подпишут соглашение, которое, в частности, включает в себя план по заходу атомных подлодок США в порты Южной Кореи впервые более чем за 40 лет, сообщает в среду Associated Press.

По словам старших должностных лиц в администрации Байдена, часть с подлодками станет ключевым элементом того, что они назвали "Вашингтонской декларацией", которая будет направлена на сдерживание КНДР.

Собеседники агентства рассказали, что помощники двух президентов работали над деталями плана на протяжении нескольких месяцев и сошлись на том, что "периодические" и "четкие демонстрации силы", возможностей сдерживания со стороны США должны быть важной частью соглашения.

Также США и Южная Корея планируют усилить координацию по стратегии ядерного ответа в случае атаки КНДР. Отмечается, что оперативный контроль всего оружия будет у США, и ядерное оружие не будет развернуто на территории Южной Кореи.

Джо Байден КНДР США Южная Корея
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