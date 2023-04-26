Президент Южной Кореи пообещал продолжать сотрудничество с США по Украине

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в среду заявил, что по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом они договорились продолжать оказывать помощь Украине.

"В этом отношении мы согласились продолжить наше сотрудничество и усилия вместе с международным сообществом, направленные на поддержку Украины", - сказал южнокорейский президент на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он не стал рассказывать подробнее об этой договоренности.