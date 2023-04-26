Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель главкома Сухопутных войск Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентов в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А.И", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне армянские СМИ сообщили, что Ленцов назначен новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Он сменил генерал-майора Андрея Волкова, который занимал эту должность с января 2022 года.

Нагорный Карабах РФ Александр Ленцов Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Атомные подлодки США пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Украина провела учения теробороны около белорусской границы

Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

На Кипре потушен пожар в Российском центре науки и культуры

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Си Цзиньпин и Зеленский впервые с февраля прошлого года поговорили по телефону

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда

ЮАР не планирует выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });