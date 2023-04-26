Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель главкома Сухопутных войск Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентов в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А.И", - говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне армянские СМИ сообщили, что Ленцов назначен новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Он сменил генерал-майора Андрея Волкова, который занимал эту должность с января 2022 года.