Миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.
Нарушение было совершено в Шушинском районе. По данным военных, никто не пострадал.
"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - сообщили в Минобороны.