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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.

Нарушение было совершено в Шушинском районе. По данным военных, никто не пострадал.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - сообщили в Минобороны.

Минобороны Нагорный Карабах
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