Байден заявил, что США желают диалога с КНДР, но настроены защищать Южную Корею

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США стремятся к дипломатическому прорыву в отношениях с КНДР, но при этом не забывают о необходимости защищать Южную Корею, заявил в среду президент Джо Байден.

"Мы пытаемся добиться серьезного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове и снижения угрозы ядерного распространения", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Байден при этом пригрозил Пхеньяну, что ядерная атака из КНДР против США или их союзников и партнеров приведет к "концу режима".

"Ядерная атака со стороны КНДР по США или по их союзникам или партнерам неприемлема, и приведет к концу любого режима, который попытается это совершить", - подчеркнул Байден.