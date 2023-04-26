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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Байден заявил, что США желают диалога с КНДР, но настроены защищать Южную Корею

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США стремятся к дипломатическому прорыву в отношениях с КНДР, но при этом не забывают о необходимости защищать Южную Корею, заявил в среду президент Джо Байден.

"Мы пытаемся добиться серьезного дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на полуострове и снижения угрозы ядерного распространения", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Байден при этом пригрозил Пхеньяну, что ядерная атака из КНДР против США или их союзников и партнеров приведет к "концу режима".

"Ядерная атака со стороны КНДР по США или по их союзникам или партнерам неприемлема, и приведет к концу любого режима, который попытается это совершить", - подчеркнул Байден.

Джо Байден США Пхеньян КНДР
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