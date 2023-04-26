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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Президент Южной Кореи заявил о беспрецедентном сотрудничестве с США в ядерной сфере

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея и США расширят до беспрецедентного уровня сотрудничество в сфере ядерного сдерживания, заявил в среду южнокорейский президент Юн Сок Ель.

"Южная Корея и США в рамках "Вашингтонской декларации" согласились усилить расширенное сдерживание", - сказал он во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

Юн Сок Ель заявил, что страны запустили группу по ядерной консультации (NCG), в рамках которой будут проходить регулярные встречи. На них представители стран будут делиться информацией, планировать учения и определять реакцию на возможные атаки.

По словам южнокорейского лидера, сейчас происходит "беспрецедентное расширение и усиление стратегии расширенного сдерживания" в рамках "Вашингтонской декларации".

В свою очередь Байден заверил, что Соединенные Штаты не будут размещать ядерное оружие на Корейском полуострове. При этом он сообщил, что в порты в Южной Корее периодически будут заходить американские атомные подлодки.

Джо Байден США Южная Корея
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