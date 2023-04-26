Экс-губернатор Арканзаса объявил об участии в президентской гонке в США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон официально объявил об участии в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, пишет газета The Hill.

"Сегодня я объявляю, что я - кандидат в президенты Соединенных Штатов", - заявил он на мероприятии в Бентонвилле в Арканзасе.

Он упрекнул нынешнюю администрацию США и президента страны Джо Байдена в неэффективном управлении в области экономики и заявил, что сам он в ходе работы на посту губернатора штата показал свою компетентность в этой области.

Экс-президента США Дональда Трампа он в своем выступлении не упоминал, однако ранее в интервью заявлял, что, по его мнению, бывшему президенту США не стоит вновь баллотироваться на выборах.

Хатчинсону 72 года, он - видный член Республиканской партии. Он был губернатором штата Арканзас с 2015 года по январь 2023 года. На этом посту его сменила бывшая пресс-секретарь Белого дома - Сара Сандерс.