Губернатор Флориды заявит об участии в президентских выборах уже в середине мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис готов объявить о своем участии в президентской кампании 2024 года уже в середине мая, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники в Республиканской партии.

По данным телеканала, некоторые из сторонников Десантиса призывают его объявить о своем решении 11 мая. Однако другие люди в окружении губернатора считают, что это слишком рано.

Тем не менее все собеседники NBC News подчеркивают, что заявление будет сделано в середине мая.

Десантис долгое время считался одним из главных соперников экс-президента США Дональда Трампа. Однако последние опросы показывают, что губернатор Флориды отстает от бывшего главы Белого дома.

Так, опрос Morning Consult, проведенный во вторник, показал, что Трамп опережает Десантиса на 37 процентных пунктов. Опрос FoxNews, опубликованный в среду, показал явное лидерство Трампа: его поддержали 53% респондентов, Десантиса - 21%.

У бывшего вице-президента Майка Пенса, который не объявлял о своем участии в выборах, всего 6%, а у объявившей о своем участии экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 4% поддержки.