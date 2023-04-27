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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ракета тяжелого класса Falcon Heavy в четверг по московскому времени выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 тонн и размером с автобус планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в часовое временное окно, которое открывается в среду в 19:29 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:29 по Москве).

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.

Второй спутник ViaSat-3, который в последующем планирует запустить компания, будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник - Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростной широкополосной связью частных пользователей, коммерческих компаний, а также правительственных и оборонных структур.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту спутники связи MicroGEO компании Astranis и дистанционного зондирования Земли GS-1 компании Gravity Space.

SpaceX Флорида США
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