SpaceX перенесла запуск тяжелого телекоммуникационного спутника ViaSat-3

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, который планировался в четверг по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Теперь запуск ракеты предполагается осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 19:29 в четверг по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:29 по Москве).

Спутник массой 6,7 тонн является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.

Второй спутник ViaSat-3, который в последующем планирует запустить компания, будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник - Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростной широкополосной связью частных пользователей, коммерческих компаний, а также правительственных и оборонных структур.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета должна вывести на орбиту спутники связи MicroGEO компании Astranis и дистанционного зондирования Земли GS-1 компании Gravity Space.