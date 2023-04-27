Секретарь Совбеза Армении заявил о принадлежности Лачинского коридора РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, принадлежит России, заявил секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

"В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года (глав Армении, России, Азербайджана по Карабаху - ИФ), Лачинский коридор принадлежит России, там находятся российские миротворцы", - сказал Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.

На уточняющий вопрос журналиста: "Контролируется или принадлежит?", Григорян ответил: "Принадлежит".

"Потому что заявлением от 9 ноября Лачинский коридор полностью передан России, и ответственность за все происходящие там события несет Россия. И Россия должна действовать, чтобы проживающие в Нагорном Карабахе 120 тыс. армян не подверглись этническим чисткам. Если вопросы не решаются путем переговоров, то должны следовать действия", - сказал секретарь СБ Армении.

Госпогранслужба Азербайджана 23 апреля проинформировала об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на дорогу Лачин - Степанакерт.

24 апреля Минобороны РФ сообщило о переговорах командования миротворческого контингента с азербайджанской стороной из-за блокирования Лачинского коридора. "23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной", - говорилось в бюллетене, опубликованном российским оборонным ведомством.

В МИД Армении осудили установку КПП, призвали Россию выполнить обязательства, вытекающие из заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, по деблокаде Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских вооруженных сил.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают возникшие проблемы следствием отсутствия прогресса в переговорах по реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, и выразили надежду на то, что Баку и Ереван "проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику".