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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США готовы оказывать постоянную поддержку мирным переговорам Армении и Азербайджана, назвав их единственным путем к урегулированию конфликта между странами, сообщил американский госдеп.

В сообщении говорится, что в телефонной беседе с армянским премьер-министром Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул "важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США".

По словам госсекретаря, "прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе", он также "выразил признательность премьер-министру за неизменную приверженность мирному процессу".

Азербайджан Энтони Блинкен Армения
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