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Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер
Фото: Gary Gershoff/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В США в возрасте 79 лет умер ведущий ток-шу Джерри Спрингер, чья скандальная передача на канале NBC стала родоначальником жанра так называемого "бытового телешоу", сообщает The Hill.

Представитель Спрингера и близкий друг его семьи сообщил, что телеведущий умер 27 апреля дома после недолгой болезни.

АР напоминает, что "Шоу Джерри Спрингера", участники которого - простые американцы - обсуждали бытовые проблемы, ругались и поносили друг друга, а иногда доходили и до швыряния стульями, имело высокие рейтинги и получало критические отзывы. Оно выходило в эфир 27 лет - с 1991 года до 2018 года, и в какой-то момент по рейтингу обогнало шоу Опры Уинфри. В конце 1990-х годов несколько выпусков передач вышли на VHS - в эфире в США их не могли показать из-за чересчур скандального содержания.

Во многих странах мира, в том числе, в Бельгии, Франции, в Греции, в России, в Индии, в Великобритании, Бразилии и других, впоследствии выходили похожие на телешоу Джерри Спрингера проекты, и они шли с успехом долгие годы.

В 2010 году Спрингер сказал CNN, что он не возражает против титула "дедушки треш-телевидения", поскольку его шоу одним из первых отважилось показать в эфире способность людей разбуяниться. Иллюзий о своей передаче он не питал и называл его глупым и безумным. По его словам, ничего ценного это шоу обществу не давало, кроме как часа эскапизма.

Спрингер родился 13 февраля 1944 года в бомбоубежище, обустроенном в лондонском метро. В середине ХХ века его семья эмигрировала в США. Свою карьеру Спрингер начал в команде сенатора Роберта Кеннеди. Затем он занимал пост мэра Цинциннати в Огайо. К 90-ым годам он начал работать на телевидении, став политическим обозревателем канала NBC.

Успех к Спрингеру пришел после выхода в эфир его собственного ток-шоу. Затем он вел и другие программы на телевидении и радио в США, неоднократно играл в кино и сериалах.

Хроника 05 января 2019 года – 27 апреля 2023 годаУмершие знаменитости
NBC США Джерри Спрингер
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