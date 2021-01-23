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Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Умер американский тележурналист Ларри Кинг
Ларри Кинг
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американский тележурналист Ларри Кинг скончался в медицинском центре в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в твиттере.

В начале января американские СМИ сообщали, что Кинг был госпитализирован, у него был положительный результат теста на коронавирус.

Кинг (настоящее имя - Лоуренс Харви Зейгер), ставший одной из легенд тележурналистики, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Всемирную известность ему принесло ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет: с 1985 по 2010 год. Ведущий интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей. Среди его гостей бывал и президент России Владимир Путин.

У Кинга было пятеро детей, двоих из них он пережил: в 2020 году умерли 65-летний Энди Кинг, у которого случился сердечный приступ, и 52-летняя Чайа Кинг, которой диагностировали рак.

Хроника 05 января 2019 года – 23 января 2021 годаУмершие знаменитости
Ларри Кинг

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