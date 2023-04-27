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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционный список разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и российскую ФСБ, сообщило министерство. Обе структуры внесены в SDN List.

Санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

В Минфине США отметили, что санкции введены по решению Госдепартамента .

SDN List КСИР США Иран ФСБ
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