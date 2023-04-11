Госдеп США присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США присвоил корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России", говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Патела.

"Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение о том, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.

После того, как Госдеп признает того или иного гражданина США, арестованного за рубежом, незаконно удерживаемым, американские власти получают дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения.

Блинкен ранее заявлял, что лично он считает Гершковича незаконно удерживаемым в России. Теперь же этот статус закреплен официально.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения. Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

7 апреля источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что следствие предъявило обвинение Гершковичу. Ему вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ).