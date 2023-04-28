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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Два вертолета ВВС США разбились на Аляске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Два американских военных вертолета потерпели крушение на Аляске в четверг, сообщает NBC News со ссылкой на военных.

Вертолеты AH-64 Apache возвращались с тренировочного полета. Уточняется, что крушение произошло близ Хили.

Как заявили в 11-й воздушно-десантной дивизии, вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка, дислоцировавшегося на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.

"Мы предоставим более подробную информацию, когда она станет доступна", - говорится в заявлении командования базы.

Причина и характер авиакатастрофы остаются неизвестными. По факту инцидента ведется расследование.

AH-64 Apache - ударный вертолет, экипаж которого состоит из двух человек.

ВВС США Аляска
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