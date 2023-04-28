Трое военных погибли при столкновении двух вертолетов ВВС США на Аляске

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Два американских ударных вертолета AH-64 Apache столкнулись в четверг в штате Аляска, в результате погибли трое военных, находившихся на борту, еще один пострадал, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей армии США.

Как уточняет агентство, два летчика погибли на месте происшествия недалеко от населенного пункта Хили, третий умер по пути в больницу. Четвертый военный получил травмы и был госпитализирован.

Крушение произошло, когда вертолеты возвращались с тренировочного полета. По факту инцидента начато расследование.

Как заявляли ранее в 11-й воздушно-десантной дивизии, вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка, дислоцировавшегося на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.

AH-64 Apache - ударный вертолет, экипаж которого состоит из двух человек.