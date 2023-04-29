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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

SpaceX вывела на орбиту спутники связи компании SES

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу вывела на орбиту два спутника связи O3b mPOWER телекоммуникационного оператора SES S.A., сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing Co., предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи в глобальном масштабе.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутники вышли на заданную орбиту через два часа после старта.

В декабре прошлого года ракета SpaceX вывела на орбиту первую пару аппаратов O3b mPOWER.

До 2024 года на среднюю околоземную орбиту высотой 8 000 км планируется вывести всего 11 спутников O3b mPOWER. Эти аппараты нового поколения дополнят группировку из 20 спутников O3b. С точки зрения пропускной способности они позволят обеспечить более полное покрытие сигналов для мобильной связи и беспроводной передачи данных в большинстве стран мира.

SpaceX Falcon 9 SES
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