Польша изымает в пользу государства здание средней школы при посольстве РФ в Варшаве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Варшавы в субботу приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве, сообщил в эфире Польского телевидения представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, выяснилось, что это здание было занято российской стороной "незаконно". Ясина отметил, что за процесс изъятия отвечает мэрия Варшавы, а МИД лишь получает информацию о его ходе.

Телевидение сообщило, что рано утром в субботу перед зданием средней школы при российском посольстве появились полицейские и представители столичных властей.

Телеканал напоминает, что в начале марта 2022 года МИД Польши сообщил о том, что обратился к соответствующим органам государственного управления с рекомендацией возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов недвижимости, не используемых в дипломатических и консульских целях и находящихся во владении России. Один из этих объектов находится по адресу, где расположено здание средней школы при российском посольстве.

Как говорилось в распространенном тогда сообщении министерства, "обращение МИД связано с несоответствием количества российской недвижимости, находящейся в собственности в Польше, и польской - в России, а также отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем".