В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МИД России выступил с заявлением в связи с действиями польских властей по изъятию здания школы при посольстве РФ в Варшаве.

"Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", - говорится в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата, заявил МИД РФ.

"Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей", - отмечается в заявлении.

Ранее в субботу представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил в эфире Польского телевидения, что власти Варшавы приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве.

Телевидение сообщает, что рано утром в субботу перед зданием средней школы при российском посольстве появились полицейские и представители столичных властей.

Телеканал напоминает, что в начале марта 2022 года МИД Польши сообщил о том, что обратился к соответствующим органам государственного управления с рекомендацией возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов недвижимости, не используемых в дипломатических и консульских целях и находящихся во владении России. Один из этих объектов находится по адресу, где расположено здание средней школы при российском посольстве.

"Обращение МИД связано с несоответствием количества российской недвижимости, находящейся в собственности в Польше, и польской - в России, а также отсутствием перспектив найти решение этого вопроса в обозримом будущем", - говорилось в распространенном тогда сообщении министерства.