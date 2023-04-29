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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Пашинян и Блинкен обсудили предстоящие в США переговоры Армении и Азербайджана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Обстановку в регионе и предстоящие армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне обсудили в телефонном разговоре в субботу премьер Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Пашинян и Блинкен обсудили военно-политическую и гуманитарную обстановку в регионе. Премьер Армении подчеркнул, что шаги Азербайджана в Лачинском коридоре нацелены на осуществление этнических чисток в Нагорном Карабахе и полное изгнание армян из Нагорного Карабаха. Пашинян заявил о важности соответствующей реакции международного сообщества на действия Азербайджана, нарушающие региональную безопасность", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, Пашинян и Блинкен "обменялись мнениями относительно переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном и предстоящих обсуждений в Вашингтоне".

"Стороны заявили о важности последовательных усилий в направлении обеспечения стабильности и мира в регионе. Затронуты вопросы гуманитарного характера", - отметили в правительстве.

Как сообщалось, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Вашингтон с рабочим визитом с 30 апреля, где запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В составе армянской делегации Вашингтон посетит также вице-спикер парламента, спецпредставитель на переговорах с Турцией по нормализации отношений Рубен Рубинян.

Азербайджан Вашингтон Никол Пашинян Карабах
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