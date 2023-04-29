Турция закрыла воздушное пространство для части рейсов компании Flyone Armenia

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Турция без предварительного уведомления закрыла воздушное пространство для рейсов в Европу армянской авиакомпании Flyone Armenia, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров перевозчика Арам Ананян.

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых причин авиационные власти Турции отменили выданное ранее авиакомпании Flyone Armenia разрешение для осуществления рейсов в Европу через воздушное пространство Турции. Отмена осуществлена без предварительного уведомления, что поставило авиакомпанию и наших пассажиров перед фактом", - сказал Ананян.

Он отметил, что самолет Flyone Armenia, следовавший из Парижа в Ереван, совершил вынужденную посадку в Кишиневе, и добавил, что авиакомпания предпринимает действия в связи с произошедшим.