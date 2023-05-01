Алиев и госсекретарь США обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провели телефонный разговор, стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

В ходе беседы, отмечает пресс-служба, Алиев заявил, что установка пограничного пункта пропуска "Лачин" на азербайджано-армянской границе "обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами". Целью здесь является "не ограничение движения, а наоборот, обеспечение контроля", и "проезд через этот пункт уже осуществляется", добавил президент Азербайджана.

В рамках беседы Алиева и Блинкена было отмечено, что права жителей армянского происхождения в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечены в соответствии с азербайджанской Конституцией и международными договорами, стороной которых выступает Баку.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь Блинкен написал в твиттере о состоявшейся беседе с Алиевым.

"Провел разговор (...), чтобы выразить свою поддержку продолжающимся усилиям, направленным на обеспечение мира с Арменией, и нашу готовность содействовать этому", - следует из сообщения.