Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая

Ушел из жизни Вячеслав Зайцев, ликвидация одного из лидеров ИГИЛ, непубличная миссия папы римского по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни. О дате и месте прощания с модельером пока не сообщалось.

- Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Хусейна аль-Курейши. По словам президента Турции, спецоперация была проведена на территории Сирии турецкой разведкой.

- Папа римский заявил о непубличной миссии по урегулированию конфликта на Украине. Франциск не стал раскрывать подробности, пообещав сделать это позже.



- Суданские армия и СБР согласились продлить режим прекращения огня еще на 72 часа. Военные также заявили о планах СБР атаковать их объекты и выразили надежду, что этого не произойдет.

- Ильхам Алиев и Энтони Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь США выразил озабоченность в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, азербайджанский президент заявил, что это было сделано не для ограничения движения, "а наоборот, обеспечение контроля".

- Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из плей-офф НХЛ. "Колорадо" проиграл "Сиэтлу" со счетом 2:1.