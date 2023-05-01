Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником массой более 6 тонн

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета Falcon Heavy в понедельник по московскому времени стартовала на орбиту со спутником ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником массой 6,7 тонн и размером с автобус был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 20:26 в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник в 03:26 мск).

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.

Каждый из них будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата составляет 15 лет.

Второй спутник ViaSat-3, который в последующем планирует запустить компания, будет охватывать Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник - Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростной широкополосной связью частных пользователей, коммерческих компаний, а также правительственных и оборонных структур.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту спутники связи MicroGEO компании Astranis и дистанционного зондирования Земли GS-1 компании Gravity Space.

США SpaceX Falkon Heavy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров ИГИЛ

Алиев и госсекретарь США обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Алиев и госсекретарь США обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Суданские военные вслед за СБР согласились продлить режим прекращения огня на 72 часа

В Узбекистане закрылись участки для голосования на конституционном референдуме

В Узбекистане закрылись участки для голосования на конституционном референдуме

Силы быстрого реагирования Судана заявили о продлении режима прекращения огня

В Судане продолжаются бои между армией и группировкой Сил быстрого реагирования

В Судане продолжаются бои между армией и группировкой Сил быстрого реагирования

В Техасе мужчина убил пятерых соседей за просьбу не стрелять во дворе

В Техасе мужчина убил пятерых соседей за просьбу не стрелять во дворе

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });