В Берлине увеличили число полицейских, работающих на первомайских манифестациях

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Присутствие полицейских в Берлине увеличено до 6,3 тыс. сотрудников в связи с планируемыми на понедельник первомайскими демонстрациями, сообщает Польское телевидение со ссылкой на берлинскую полицию.

Основные силы полиции сосредоточены на Первомайской демонстрации, которая пройдет во второй половине дня через несколько столичных районов.

"В прежние годы такие демонстрации неоднократно сопровождались актами насилия и вандализма, а также нападениями на полицию. Люди, одетые в черное, громили автомобили, били стекла в окнах и витринах", - сообщает телевидение.

По оценкам полиции, ожидается, что в этом году на демонстрацию выйдут 10-15 тыс. человек.

Потасовки между левыми манифестантами и полицией произошли уже в ночь на понедельник в берлинском районе Кройцберг (один из эмигрантских районов города).По данным полиции, в манифестации приняли участие 3,3 тыс. сторонников левого движения.

Ранее в воскресенье в берлинском районе Веддинг прошла менее массовая манифестация левых, на нее собралось примерно 650 человек, мероприятие прошло без эксцессов, отмечает берлинская полиция.

Воскресные демонстрации левых в Берлине прошли под лозунгом: "Мир вместо капитализма - остановить гонку вооружений и покончить с бедностью".