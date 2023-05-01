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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Первомайские шествия на Кубе перенесли на 5 мая из-за плохой погоды

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Власти Гаваны и большинства других районов Кубы перенесли в этом году первомайские торжества из-за неблагоприятной метеорологической ситуации, сообщает кубинское телевидение.

"Практически на всей территории страны идут ливневые дожди, там, где погода позволит, культурно-развлекательные мероприятия состоятся. В то же время 1 мая остается выходным днем, еще одним выходным объявлено 5 мая, когда, как ожидается, кубинцы смогут принять участие в манифестациях, посвященных мировому пролетариату", - сообщает телевидение.

Между тем, генеральный секретарь профсоюзов Кубы Улисес Гильярте отметил, что в этом году в стране складывается сложная ситуация из-за ограничений поставок топлива. "Усугубление энергетического кризиса заставило нас пересмотреть первоначальную концепцию празднования 1 мая", - сказал он.

Ранее празднование Первомая на Кубе отменяли в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса.

Куба
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